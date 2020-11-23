دعوة برلمانية إلى الحكومة العراقية بشأن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

أعلن مجلس النواب العراقي "الضغط على الحكومة للتسريع في إرسال نتائج تحقيقاتها بشأن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقائد في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي نقي امرلي، في تصريحات مع وكالة "المعلومة"، إن "الحكومة العراقية مطالبة في غضون الأيام القادمة بالإفصاح عن نتائج التحقيات حول ملف اغتيال قادة النصر، الفريق الشهيد قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وأيضا الكشف عن المتورطين بالتواطؤ مع الأمريكيين في تنفيذ هذه الجريمة".

وأكد امرلي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستضغط على الحكومة لتسريع إرسال نتائج التحقيقات ذات الصلة بالهجمات التي طالت مواقع الحشد الشعبي واغتيال قادة النصر، إلى البرلمان العراقي"، مشيرا إلى خطوات سيتخذها البرلمان فور تسلمه التقرير المذكور.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.