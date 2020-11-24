مصر... وزيرة الصحة: جائحة كورونا خلقت أنظمة صحية مرنة

قالت وزير الصحة المصرية هالة زايد، إن جائحة فيروس كورونا خلقت أنظمة صحية مرنة.

ففي تصريحات نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، اعتبرت الوزيرة أن الجائحة خلقت أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الصحية في المستقبل.

وخلال كلمة لها أمام الاجتماع المشترك لوزراء الصحة والمالية في دول شمال إفريقيا الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي عملت على تقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الأعضاء بها.

وتابعت الوزيرة أن "تبادل الخبرات في الدول الإفريقية يزيد من قدرات أنظمة الرعية الصحية في القارة.

وأكدت هالة زايد حرص الرئيس المصري على تقديم الدعم الصحي للأفارقة.

أعلنت مصر رسميا، الأحد الماضي، دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.