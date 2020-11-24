أول زيارة علنية... قناة عبرية تكشف موعد زيارة نتنياهو للبحرين والإمارات

كشفت قناة عبرية النقاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبحرين والإمارات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بأول زيارة علنية له إلى الخليج، حيث يتوجه إلى مملكة البحرين الأسبوع المقبل، بداية من الأحد وحتى الأربعاء.

מגעים מתקדמים לאישור ביקור גלוי ראשון של רה"מ במפרץ. התוכנית המתגבשת היא שנתניהו יטוס שבוע הבא לביקור בבחריין, אך מועד הנסיעה עדיין לא נקבע. נתניהו צפוי להקדים את שר החוץ אשכנזי, שאמור לחנוך את השגרירות החדשה בבחריין בסוף השבוע הבא ולטוס למדינה ביום חמישי@gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/y7xS1ij5V6 — כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2020

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، المملكة، أيضا، الخميس في الأسبوع المقبل، أي بعد زيارة نتنياهو للمنامة.

فيما نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال من خلالها:

عاجل.. توقع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قريبا كما يبدو الأسبوع المقبل.

🇮🇱🇦🇪🇧🇭🕊️#عاجل

توقع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة #الامارات العربية المتحدة 🇦🇪

ومملكة #البحرين 🇧🇭 قريباً كما يبدو الأسبوع المقبل.



ألاستعدادات تُتخذ ويتم التنسيق بين الدول الثلاث. لم تُحدّد بعد التفاصيل النهائية بصدد هذه الزيارة المرتقبة @News_Makan

🕊️🇮🇱🇦🇪🇧🇭 pic.twitter.com/AYJDKRVuRU — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 24, 2020

وتابع المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان": الاستعدادات تُتخذ ويتم التنسيق بين الدول الثلاث. لم تُحدّد بعد التفاصيل النهائية بصدد هذه الزيارة المرتقبة.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.