تهديد جديد من "أنصار الله" للسعودية بعد يومين من قصف أرامكو

قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "لم يستطع النظام السعودي رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية أن يتجاوز كونه معتديا وباغيا بحق الشعب اليمني".

وأضاف: "العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا بدأ به وأعلن عنه وما زال فيه، وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار".

لم يستطع النظام السعودي-رغم استجداءه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية-أن يتجاوز كونه معتدياً وباغياً بحق الشعب اليمني فالعالم يعرف ان النظام السعودي شن عدوانا وحصارا إبتدء به وأعلن عنه ومازال فيه وما دام كذلك فعليه الا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 24, 2020

وأعلن الحوثيون، يوم الاثنين الماضي، أن "القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 يعلن عنه للمرة الأولى". وأضافت أن "صاروخ قدس 2 وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يجر الإعلان عنها".

من جهته، أكد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة"، كما أرسلت المملكة العربية السعودية رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن أبلغته فيها بأن جماعة "أنصار الله" هي الجهة المسؤولة عن الهجوم الصاروخي.