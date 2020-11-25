محمد بن راشد يوجه رسالة لكل المسؤولين العرب

أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن العالم العربي يمتلك تجارب إدارية وعقول وخبرات ثرية تجعل من منطقتنا نموذجاً متفردًا في التنمية والتطوير الإداري.

جاء ذلك خلال كلمة له بالتزامن مع إعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته، وذلك خلال حفل افتراضي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين من الحكومات العربية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، بحسب ما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.

محمد بن راشد: لكل المسئولين الحكوميين العرب .. لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم .. ومهمتكم عظيمة وتاريخية #أخبار_الإمارات https://t.co/TmyqX6omfS — أخبار الإمارات (@UAE_News) November 25, 2020

​وقال بن راشد: "أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واستقبلنا 5000 مشاركة حكومية من الدول العربية، وبحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وأفضل مدير بلدية عربي وغيرهم، واستثنينا الإمارات من المشاركة للحيادية ".

وأضاف: "نبارك للفائزين ونقول لكل من رشح ولم يفز استمر في التطوير، ولكل المسئولين الحكوميين العرب لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم، فاستقرار عالمنا العربي وتطور اقتصاده وازدهار حياته وبناء مستقبل أبنائه كله بيدكم، مهمتكم عظيمة وتاريخية، ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً".

وأكد بن راشد أن الوطن العربي "يمتلك ثروة من الموارد والمعارف والعقول لجعل المنطقة نموذجاً عالمياً في النهضة والتنمية، وأن كل تجربة عربية مميزةً، والهدف هو نشر هذا التميز ليكون ثقافة وفي متناول كل إداري ومسؤول في عالمنا العربي".

وأضاف: "الإرادة والإدارة أساس كل نجاح تنموي وشعوب منطقتنا تستحق الأفضل والأجمل دائماً".

شهد حفل جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تكريم عدد من النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي.