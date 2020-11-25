"أنصار الله" تصدر حكما بإعدام 91 شخصا بينهم رئيس الانتقالي ووزراء بتهمة "إعانة" التحالف

أصدرت محكمة تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام 91 شخصا، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي، ووزراء وسفراء وإعلاميون وعسكريون.

القاهرة - سبوتنيك . وعزت المحكمة "الحوثية" حكم الإعدام بتهمة إعانة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والمساس بأمن اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن "المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في أمانة العاصمة، عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي، مجاهد أحمد العمدي، قضت خلالها بالإعدام تعزيراً بحق 91 مداناً بجريمة إعانة العدو (في إشارة إلى التحالف العربي) وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية".

وأضافت أن "منطوق الحكم قضى بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة".

وأشارت إلى "أنه من التهم التي وجهتها النيابة الجزائية إلى المحكوم عليهم، السعي لإعانة دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد، والاتفاق معهم جنائياً على الاشتراك في شن حرب على اليمن، ومساندة دول العدوان في احتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة".