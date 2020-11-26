"وقفة جديدة مع الصديق الروسي"... السفير الروسي ينشر رسالة مفتوحة إلى صحيفة مصرية

ونشر بوريسينكو، رسالته على صفحة السفارة الروسية في "فيسبوك" تحدث فيها عن عدد من المواضيع ومن ضمنها التأخر في استئناف الرحلات العارضة (التشارتر) بين المدن الروسية والمنتجعات مصرية.

وأوضح السفير قائلا "تم تبني القرار عن وقف الرحلات من بلدنا إلى الغردقة وشرم الشيخ وفقا للعمل الإرهابي في 31 أكتوبر 2015 على متن طائرة الشركة الروسية "كوغاليم افيا" التي كانت متوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ. بعد دقائق منذ الإقلاع انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع 224 مواطنا روسيا بما في ذلك217 راكبا منهم25 طفلا وبالاضافة إلى أعضاء سبعة لطقم الطائرة.

ما حدث في سماء سيناء يعد إلى الآن أكبر خسارة في أرواح المواطنين الروس على مر تاريخ الطيران العالمي وأصبح أسوأ تحطم لطائرة على أراضي مصر. بطبيعة الحال، لم تتمكن روسيا من القيام برحلات إلى مصر بعد هذا الحادث المأساوي من دون الضمانات لمتابعة القواعد الصارمة للامان في المطارات المصرية".