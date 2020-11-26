الطقس السيئ يدفع الخطوط السعودية إلى إصدار تنبيه للمسافرين

أصدرت الخطوط السعودية (شركة الطيران الوطنية)، اليوم الخميس، تنبيها مهما للمسافرين عبر خطوطها، على خلفية الطقس السيئ الذي تشهده المملكة، وما يترتب عليه من "تحديات تشغيلية".

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في حسابه على تويتر: "ضيوف "السعودية" الكرام: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة".

ضيوف "السعودية" الكرام: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة. — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) November 26, 2020

وفي وقت سابق اليوم، دعا المركز الوطني للأمطار في السعودية جميع المواطنين إلى "التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة والمتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية حفاظاً على سلامتكم".

المركز الوطني للأرصاد ( ncm )

ندعو الجميع الى التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة والمتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية حفاظاً على سلامتكم.#امطار_الخير_على_السعوديه pic.twitter.com/QJVY3H4yfG — الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 26, 2020

وسبق أن توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).