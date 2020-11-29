الأردن يندد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

ندد الأردن، اليوم الأحد، بمقتل العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده، ودعا إلى تضافر الجهود من أجل تجنب تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران".



وأضافت، أن "الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز شدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".

واتهمت إيران، إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحون كمينا لسيارته، بينما ​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الجمعة الماضي، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

من جانبه قال كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الأحد، إن "إيران ستقدم ردا محسوبا وحاسما على مقتل كبير علمائها النوويين".

وجاء على لسان كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، في بيان نقلته وكالة رويترز: "لا شك أن إيران ستقدم ردا محسوبا وحاسما على المجرمين الذين أخذوا الشهيد محسن فخري زاده من الأمة الإيرانية".

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتياله، وقد أعلن قبل عامين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، بحسب وكالات إيرانية.