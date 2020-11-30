النيابة العامة المصرية: توصلنا لأدلة تثبت ارتكاب تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات ريجيني

أكدت النيابة العامة المصرية أنها توصلت لأدلة تثبت ارتكاب تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات ريجيني، مضيفة: "لكن لا يزال القاتل مجهولا".

جاء ذلك في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الاثنين، قالت فيها إن "النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية في روما تصدران بيانا بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني".

وقال البيان: "النيابة الجمهورية بروما تعلن نيتها إنهاء التحقيقات بقضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني وتشتبه بخمسة أفراد منتمين للأجهزة الأمنية المصرية".

وأوضح البيان المشترك من النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما: "نيابة الجمهورية بروما تعلن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومة مصرية وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ المناسب بشأنه".

ولفت البيان إلى أن "النيابة العامة المصرية أكدت أنه رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة"، مشيرة إلى أنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه".

وقالت النيابة المصرية: "مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة".

وكان جوليو ريجيني، 28 عاما، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، عندما اختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2016.

وظهرت جثته بعد اختفائه بعشرة أيام وهي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية وتظهر عليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ "التورط في قتله"، وهو ما تنفيه القاهرة.