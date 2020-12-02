"هيدا مش عيب"... مايا دياب توجه طلبا إلى الإمارات بشأن اللبنانيين

قالت مايا دياب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أهنّئ شعب وحكام الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الإماراتي.. هالدولة للي ما عرفت إلا تكبر وتطوّر بفضل التخطيط والمحبة للي بتربط أهلها ببعضم، وحكامها بأرضها.. الأمنية بهالسنة التقدم الدائم لملايين السنين المقبلة وتضلّوا قدوة لكل العالم".

أهنّئ شعب وحكام الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الإماراتي.. هالدولة للي ما عرفت إلا تكبر وتطوّر بفضل التخطيط والمحبة للي بتربط أهلها ببعضم، وحكامها بأرضها..

الأمنية بهالسنة التقدم الدائم لملايين السنين المقبلة وتضلّوا قدوة لكل العالم (١)#UAENationalDay49 #الامارات — Maya Diab (@mayadiab) December 2, 2020

وأعربت عن "أمنيتها بإعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة الإمارات"، مؤكدة أنه "لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين، ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي".

أمنيتي الشخصية "اللبنانية": إعادة النظر بقرار عدم إعطاء تأشيرات جديدة للبنانيين لدخولهم دولة #الإمارات لسبب كبير وهو المحبة والعلاقة الوطيدة بين هالشعبين

ولأن الإمارات أعطت الكثير للبنانيين وكبرت قدراتهم وأعطتهم فرصة لتحقيق أحلامهم وأشعرتهم أنها وطنهم الأساسي#UAENationalDay49 — Maya Diab (@mayadiab) December 2, 2020

وفي تغريدة أخرى، قالت مايا دياب إن "إعادة النظر بقرار التأشيرات من لبنان إلى الإمارات، يهم كل اللبنانيين وحتى لو تم اختيار الأشخاص للي رح يدخلوا للإمارات هيدا مش عيب.. ممكن أن يُدرَس ملف كل شخص على حدة هيك ما بكون المنع كلّي على اللبنانيين".

إعادة النظر بقرار التأشيرات من #لبنان الى الإمارات يهم كل اللبنانيين وحتى لو تم اختيار الاشخاص للي رح يدخلوا للإمارات هيدا مش عيب.. ممكن أن يُدرَس ملف كل شخص على حدة هيك ما بكون المنع كلّي على اللبنانيين.. (٣)#الامارات #UAENationalDay49 — Maya Diab (@mayadiab) December 2, 2020

​وكشفت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي في الإمارات، أن السلطات الإماراتية أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال ولبنان، وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة في المجمع إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني الـ49 يوم 2 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهو ذكرى قيام الاتحاد الإمارتي، في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1971.