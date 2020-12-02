ويليامز تحذر الليبيين: هناك 10 قواعد عسكرية أجنبية و20 ألف مرتزق في بلدكم

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، من خطورة وجود قواعد عسكرية تشغلها قوات أجنبية في الأراضي الليبية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ويليامز خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس اليوم.

وقالت ويليامز: توجد الآن 10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وليس في منطقة بعينها، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية.

وأضافت: يوجد الآن 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

وتابعت المسؤولة الأممية: قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة.

ورأت أن هؤلاء (القوات الأجنبية) هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا التي ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

وأعربت عن أملها في تحقيق حلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا.