الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الرياض.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.

بيان من الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.https://t.co/j7Xg1OhmPE#واس pic.twitter.com/jxmNwjWq64 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 3, 2020

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود"، مضيفا: "سيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس في مدينة الرياض".