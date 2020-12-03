تسجيل
20:52 GMT03 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ثعلب في محمية الكوريل الطبيعية

    مصر... بيان رسمي بشأن الثعلب الذي أثار جدلا واسعا في البلاد

    © Sputnik . Ekaterina Shtukina
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102943/97/1029439707_0:158:3077:1889_1200x675_80_0_0_8c7d47b0ec0d57a8eb21c61628bc7a0c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012031047394141-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/

    أصدرت وزارة البيئة المصرية، اليوم الخميس، بيانا بشأن الثعلب الذي ظهر في البرنامج التلفزيوني "صبايا الخير"، من تقديم مقدمة البرامج، ريهام سعيد، وأثار جدلا واسعا في البلاد.

    ونفت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها تصريح للصيد لأي من الأفراد أو الجهات لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية ببرنامج ريهام سعيد "صبايا الخير".

    وشددت فؤاد في بيان رسمي أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لنصوص القانون.

    الإعلامية المصرية ريهام سعيد
    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
    ريهام سعيد تثير أزمة جديدة بسبب "الثعلب"... والقناة تحذف الحلقة
    كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر مع الجهات القانونية المختصة.

    وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي المنضمة إليها مصر توفر معايير وضوابط صون والحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

    ولفتت إلى أن قانون البيئة في المادة رقم 28 يحظر أي تعامل مع أي نوع مع الحياة البرية المصرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شؤون البيئة وذلك على النحو والتفصيل المبين في الملحق رقم 4 للقانون الذي يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التي يحظر فيها الصيد وكذلك الحالات التي يجوز فيها التصريح بالصيد.

    وفيما أشارت الوزيرة إلى أن نوع الثعلب الذي ظهر في برنامج "صبايا الخير" من تقديم ريهام سعيد من الحيوانات واسعة الانتشار ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي، فقد أكدت على أن تلك الفيديوهات المتداولة تنطوي على عدة مخالفات، أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لأنها تسبب الأذى للحيوانات، فضلا عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

    واعتبرت الوزيرة الدكتور ياسمين فؤاد أن

    بارتكاب المخالفات السابقة، فقد قدم البرنامج التلفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون.

    وأشارت إلى أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية ويؤدي – مع غيره من المهددات – إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.

    وأثارت ريهام سعيد غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.

    ورصدت ريهام سعيد في الحلقة كيفية اصطياد الذئاب والثعالب، وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي أثار غضبا ضد مقدمة البرامج المصرية.

    وستبحث لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأحد، أزمة حلقة برنامج ريهام سعيد عن الثعالب ونشاط صيد الحيوانات، بحسب ما صرح له مصدر مسؤول لموقع "مصراوي".

    كما قامت شبكة قنوات "النهار" المصرية برفع الحلقة المثيرة للجدل من جميع قنواتها للتواصل الاجتماعي.

    وتقدمت "النهار" كذلك باعتذار للمشاهدين، وأكدت أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

    ولفت المصدر المسؤول إلى أن لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستضع أمامها قرار فضائية "النهار" بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من جميع منصات "السوشيال ميديا" الخاصة بها، كما أنها ستقوم بتفريغ ثاني حلقات برنامج "صبايا الخير" ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

    وفي أول رد منها على الجدل المثار بشأن حلقتها عن صيد الثعالب، اعتذرت ريهام سعيد عن مشهد صور اصطياد الحيوانات التي تسببت في أذى مشاعر جمهورها المتابعين، لافتة إلى أنها في النهاية ليست المسؤولة عن هذا المشهد.

    وأكدت في رسالة مصورة لها على موقع "فيسبوك" أن فكرة تجارتها بالحيوانات وأنها إنسانة بلا رحمة غير حقيقية خاصة من الأشخاص المقربين منها الذين يعرفون مدى علاقتها وحبها للحيوانات.

    يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

    وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

    وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.

    انظر أيضا:

    ريهام سعيد تعلق على حكم حبس سما المصري لمدة سنتين
    أصبحت تشبه وفاء الكيلاني... ضجة بسبب ريهام سعيد
    قبل ساعات من عودتها للتقديم التلفزيوني... ريهام سعيد توجه رسالة
    بعد توقف عامين... ماذا قالت ريهام سعيد في أول عودة للتقديم التلفزيوني... فيديو
    ريهام سعيد تثير أزمة جديدة بسبب "الثعلب"... والقناة تحذف الحلقة
    الكلمات الدلالية:
    ثعلب, برنامج, وزارة البيئة, ريهام سعيد, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دورة مياه في الهواء الطلق وحمام ساخن يقع على الينابيع الحارة بالقرب من مدنية ريكيخليد وبحيرة ميفاتن في آيسلندا
    المكان المرغوب... مراحيض عجيبة في مواقع غريبة حول العالم
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك