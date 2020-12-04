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    دبي، الإمارات 8 سبتمبر 2020

    احتفال إماراتي بإنجاز مصري غير مسبوق... فيديو

    © REUTERS / KARIM SAHIB
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    احتفلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بتسجيل مصر إنجازا غير مسبوق.

    وسجل صندوق "تحيا مصر" 3 أرقام قياسية بموسوعة "غينيس" العالمية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم.

    وبتلك المناسبة، تزين برج خليفة في إمارة دبي الخليجية بشعار صندوق "تحيا مصر".

    وأطلق صندوق "تحيا مصر" قافلة تضم 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم، ليصبح صندوق "تحيا مصر" حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

    وكان صندوق "تحيا مصر" دشن في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني قافلة إنسانية تهدف إلى توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء.

    وشارك في القافلة الإنسانية المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرا في مصر.

    فيروس كورونا في مصر
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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    يشار إلى أنه في شهر نوفمبر سلم أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب التنسيقي لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، الشهادات التي تثبت حصول صندوق "تحيا مصر" على اللقب.

    كما حصل الصندوق على اللقب لإطلاقه أكبر حملة للتبرع بالدجاج في العالم.

    ومن جانبه، أثنى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي على صندوق "تحيا مصر" لإطلاقه أكبر قافلة مساعدات إنسانية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

    وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال احتفال صندوق "تحيا مصر" الذي أقيم تحت عنوان "فلنشارك ... للغد"، الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مؤسسات الدولة وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص تتعاون للوصول إلى التنمية المستدامة المطلوبة.

    وأضاف مدبولي أن برامج الصندوق ومشروعاته تخدم المصريين في مجالات مختلفة منها الصحة والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي والتعليم والتدريب ومواجهة الأزمات.

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    صندوق تحيا مصر, برج خليفة, الإمارات, مصر
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