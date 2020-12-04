ارتداء الكمامة هو الاختيار الأول للمصريين من بين أفضل سبل الوقاية من كورونا

أجمع العديد من المواطنين في مصر على أن ارتداء الكمامة الطبية هو أفضل إجراء احترازي يجب أن تتخذه الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد فازت الكمامة الطبية بأكبر نسبة أصوات في الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، بنسبة 25.2%.

وطرح الاستطلاع 9 بدائل حول كونها "أفضل الإجراءات الاحترازية التي يجب على الحكومة اتخاذها"، إذ جاء في المركز الثاني "فرض حظر التجول" بنسبة 9.6%، يليه في المركز الثالث توعية المواطنين بخطورة فيروس "كورونا المستجد" بنسبة 9.4%، ثم منع التجمعات مثل الأفراح والعزاء والمهرجانات والمعارض في المركز الرابع بنسبة 8.5%.

وفي المركز الخامس اختار المواطنون "عدم اتخاد إجراءات" بنسبة 7.8%، ثم في المركز السادس "الاهتمام بنظافة وتعقيم الأماكن العامة والشوارع" بنسبة 3.7%، ثم "تجهيز المستشفيات بالأجهزة والأماكن لاستقبال حالات كورونا" بنسبة 3.4%، ثم "وقف الدراسة في الجامعات والمدارس" بنسبة 2.5%، وجاء في المركز الأخير "توفير أدوية البروتوكول الخاص بفيروس كورونا" بنسبة 1.5%.

وارتفعت إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر لأعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي، بتسجيل يوم الأربعاء الماضي 421 حالة جديدة وصاحبها ارتفاع كبير في الوفيات بإعلان 28 وفاة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، فقد تم "تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 28 حالة".

وعن اتخاذ القرار بالإغلاق الجزئي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن "الإغلاق الجزئي له تكلفة وثمن"، قائلا إن لجنة الأزمات تدرس الإجراءات على الأرض قبل اتخاذه.

وحذرت الحكومة المصرية، في وقت سابق، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، كما حذرت وزارة الصحة المصرية من موجة ثانية من الوباء مع بداية فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.