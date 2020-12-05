البرهان: مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وقال البرهان في تصريحات لقناة العربية إن: مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، موضحا أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.

وأوضح البرهان أن مجلس الشركاء الانتقالي سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع وأنه لم يعترض عليه أحد.