هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، وقوع هزة أرضية على حدوده مع إيران، بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة النقل العراقية، بحسب ما نشرته قناة "السومرية نيوز" على موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان رصدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة للوزارة هزة أرضية اليوم على الحدود الشرقية العراقية الإيرانية من محافظة ديالى عند الساعة (1:24:50) بالتوقيت المحلي للمحافظة.

وبلغت قوة الهزة 4.1 درجة على الحدود الشرقية العراقية الإيرانية وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى.

وقالت الوزارة إنه لم يثبت شعور المواطنين بالهزة الأرضية، إلا أنها دعتهم إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".