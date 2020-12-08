رسالة من الملكة رانيا لزوجها العاهل الأردني... صورة

وجهت الملكة رانيا العبد لله، رسالة إلى زوجها، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعد مشاركتهما، أمس الاثنين، أحد الأنشطة المجتمعية.

وشاركت الملكة رانيا صورة لها مع زوجها من لقاء أجرياه عبر تقنية الاتصال المرئي مع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة".

وقالت الملكة رانيا للعاهل الأردني: "إنجازاتكم مفخرة لنا جميعا".

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واستمع الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان إلى حديث ذوي الإعاقة بشأن سبلهم لتحدي إعاقتهم.

من جانبهما، أشاد العاهل الأردني والملكة رانيا بهؤلاء المبدعين، ودعا إلى أهمية عرض تجاربهم أمام المجتمع لاستلهام الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

كما وجه العاهل الأردني بتقديم جميع أشكال المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: "المطلوب من المؤسسات أن تعمل معكم بشكل أكبر".

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين، ويقول لهم "كل واحد فيكم يمثّل قصة نجاح" #الأردن pic.twitter.com/GOk3UEV7iJ — RHC (@RHCJO) December 7, 2020

وقال الملك عبد الله لهم: "أنتم تمثلون عزيمة الأردني وكل واحد فيكم يمثل قصة نجاح"، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وأعرب متحدو الإعاقة عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الملكية، التي تعكس حرص ملك وملكة الأردن واهتمامهما بهذه الفئة، وتقديم مختلف أشكال المساعدة لتمكينهم وتعزيز قدراتهم المتعددة.