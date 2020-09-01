أحلام تعلق على صورة الملكة رانيا مع أسرتها

علقت الفنانة الإماراتية، أحلام الشمسي، على صورة شاركتها ملكة الأردن، رانيا العبد لله، وهي بصحبة أسرتها، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ50.

وكانت الملكة رانيا شاركت الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بالتزامن مع عيد ميلادها، والتي تجمعها بزوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأبنائهما.

وكتبت الملكة رانيا مع الصورة: "ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكرا من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير".

من جانبها، أعادت أحلام نشر صورة الملكة رانيا مع أسرتها، ووجهت لها رسالة هي: "كل عام وأنتم بخير جلاله الملكه رانيا يارب أيامكم كلها سعاده وفرح نحبكم في الله وربي يحميكم ويطيل بعمركم لكم منا كل الحب والتقدير كل الورود تعطر حياتكم انتم وجلاله الملك عبدالله حماه الله وسمو الأمراء جنبك بصحة وسلامه ويحفظكم للأردن العظيم".

كل عام وأنتم بخير جلاله الملكه رانيا يارب أيامكم كلها سعاده وفرح نحبكم في الله وربي يحميكم ويطيل بعمركم لكم منا كل الحب والتقدير 🎂🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹كل الورود تعطر حياتكم انتم وجلاله الملك عبدالله حماه الله وسمو الأمراء جنبك بصحة وسلامه ويحفظكم للأردن العظيم 🇯🇴🇦🇪 https://t.co/J9z93TPyzH — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 1, 2020

​وحرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، على تهنئة والدته، الملكة رانيا العبد لله، أمس الاثنين، بعيد ميلادها، الذي يوافق 31 أغسطس/ آب.

وشارك الأمير الحسين بن عبد الله عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعة بوالدته، ووجه لها رساله هي: "كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّي، أدعو الله أنْ يبارك في عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ".

كما هنأ الديوان الأردني الملكي الهاشمي الملكة رانيا العبد لله بعيد ميلادها، بمشاركته عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لها مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله، وعلّق عليها: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية".