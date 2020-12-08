مصر تعلن تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية محليا وموعد طرحها في الأسواق… فيديو

تستعد مصر لإنتاج أول سيارة من نوعها محليا، حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج السيارات الكهربائية.

ذكرت ذلك القناة الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، في مقطع فيديو نشرته، اليوم الثلاثاء، على موقع "يوتيوب"، مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

وذكرت الوزارة أن شركة النصر ستوقع عقود شراكة مع شركة "دونغ فينغ" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انطلاقة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر التي يمكن أن تصبح بوابة تصدير تلك السيارات إلى الدول المجاورة وعموم القارة الأفريقية.

ولفتت الوزارة إلى أن شركة "دونغ فينغ" تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين ويصل إنتاجها إلى 3.6 مليون سيارة سنويا، مشيرة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونغ فينغ"، في يونيو/حزيران 2020، لإنتاج السيارة الجديدة التي تحمل اسم "نصر E70".

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لأول عام من بداية الإنتاج تكون 25 ألف سيارة.

ولفتت إلى أنه من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021، على أن تتوافر بالسوق المصرية في النصف الأول من عام 2022، مشيرة إلى أنه يتم التفاوض مع الشركة الصينية لتكون البداية بمكون محلي 50 في المئة يصل إلى 100 في المئة تدريجيا.

وتشير الوزارة إلى أن السيارة الجديدة التي سيتم إنتاجها في مصر يمكنها قطع مسافة 400 كلم بشحنة واحدة وسرعتها القصوى 145 كلم/ الساعة، ويمكن شحن 80 في المئة من البطارية بالطريقة السريعة خلال 30 دقيقة.