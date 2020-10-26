وزير مصري يكشف موعد إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

تخطط مصر للحاق بركب الدول التي تصنع السيارات الكهربائية محليا، خاصة الصين، التي تسعى لأن تصبح أكبر مصنع لها في العالم في المستقبل.

وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، إنه سيتم بدء إنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنهاية عام 2021، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى قول توفيق إن "الحكومة تعمل على حزمة من المتطلبات الخاصة بتلك الصناعة"، مضيفا: "الفكرة ليست في إنتاج سيارة لكن في إقناع الناس بالتغيير".

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام المصري أنه "يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للموافقة على إعطاء حقوق انتفاع للشركات التي ستقدم الخدمة في محطات الشحن العامة".

وتابع: "كل الدولة تساعد الصناعة ولا يوجد أحد لم يعمل في هذا المشروع"، مضيفا: "سيتم إنتاج هذه السيارات بمجرد التوقيع على الحزمة من الرئيس ومن ثم توقيع عقد تأهيل المصنع".