ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في مصر، حيث ارتفع سعر الغرام بمقدار نحو 13 جنيها، مقارنة بالأسعار نفسها منذ أسبوع.

وأكد الموقع الإلكتروني "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الذهب فى مصر ارتفعت خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بنحو 9 جنيهات، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبيا للسعر العالمى بنحو 30 دولارا للأونصة خلال ختام تعاملات الأمس الاثنين.

وسجلت الأسعار، أول أمس الاثنين، ارتفاعا بنحو 4 جنيهات ليصل إجمال الارتفاعات إلى 13 جنيها في يومين فقط، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 812 جنيها للجرام، مقارنة بــ 803 جنيهات خلال ختام تعاملات، أمس.

وانخفض سعر الدولار عالميا إلى أدنى مستوى في عدة سنوات، بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وأكد الموقع الإلكتروني أن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.