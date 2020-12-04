ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في مصر، حيث ارتفع سعر الغرام بمقدار نحو 15 جنيهًا مقارنة بالأسعار ذتها منذ أسبوع.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله بأن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 801 جنيه مقابل 786 جنيهًا، الجمعة الماضي.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 686.6 جنيه، وسعر الغرام عيار 24 نحو 915.4 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6408 جنيهات.

ويرى نجيب أنه رغم تحول الأسعار للتراجع، لكن حركة البيع ما زالت ضعيفة في ظل أولويات المستهليكن، في ظل تداعيات أزمة كورونا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت، في مصر، خلال تعاملات منتصف يوم أمس الخميس، بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الغرام الواحد.

يأتي أن ذلك بعد أن ارتفعت خلال تعاملات صباح أمس في مصر، بقيمة تراوحت بين نحو 6 جنيهات و8 جنيهات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وسجل سعر غرام الذهب في مصر أمس الخميس، عيار 21 نحو 801 جنيها، وعيار 18 نحو 687 جنيها، وعيار 24 نحو 915 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6408 جنيها.