مصر... ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من أحجار الذهب في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في ضبط سيارتين في محافظة أسوان جنوبي مصر محملتين بـ 8 أطنان من أحجار الذهب.

وجاء في بيان الداخلية المصرية، أنه "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط سيارتين قيادة (سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان) محمل عليهما (200 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 8 أطنان).

وأضاف البيان أنه "بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح".

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة".

وفي وقت سابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.

حيث أنه من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولمدة أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس/ آذار 2021.