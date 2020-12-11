بعد إعلان المغرب... شركات طيران إسرائيلية تعلن جاهزيتها لتسيير رحلات إلى الرباط

أعلنت شركات طيران إسرائيلية، مساء أمس الخميس، جاهزيتها لتسيير رحلات طيران مباشرة بين بلادها والمغرب، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين الجانبين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن شركتي الطيران "إسرائير" و"العال" أعلنتا عن استعدادهما لتسيير رحلات إلى المغرب، حيث نقلت عن مسؤولين للشركتين، أنه من الممكن فتح خط طيران مباشر بين البلدين (المغرب وإسرائيل) في غضون ثلاثة أشهر.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن زمن الرحلة بين البلدين يستغرق خمس ساعات فقط في حال الموافقة الرسمية الملكية المغربية على ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، أمس الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، قد كشف في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.