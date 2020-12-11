المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء في الصحراء الغربية

دعت وزارة التجهيز المغربية، اليوم الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقالت الوزارة المغربية في بيان نشرته وكالة "رويترز"، إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأوضحت الحكومة المغربية إن الميناء سيكلف ما يصل إلى مليار دولار، وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر إفريقيا.

وجاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية في المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وإفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أراضيه. وتسعى جبهة البوليساريو لتأسيس دولة مستقلة هناك.