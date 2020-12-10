السفير الصحراوي في الجزائر: اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء فاقد للشرعية

وصف السفير الصحراوي في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، اليوم الخميس، بأنه فاقد للشرعية تماما.

الجزائر- سبوتنيك. وقال سفير الصحراء الغربية في الجزائر، إن "ترامب لا يملك السيادة على الصحراء كي يمنحها لأي بلد كان، وإعلانه مخالف لكل القرارات الأممية والقانون الدولي، ويأتي في نهاية عهدته، وانتخاب رئيس جديد يختلف في الكثير من المواقف عن ترامب".

وأضاف السفير في ذات الصدد "ليست الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من تقرر مصير العالم، هناك دول عظمى لها مواقف معروفة مثل روسيا والصين وبريطانيا وكذا الاتحاد الإفريقي، والكثير من البلدان المعترفة بالدولة الصحراوية، التي لن توافق على هذا الإعلان ".

واعتبر السفير الصحراوي بالجزائر تصريحات ترامب أنها أحادية وفردية مؤكدا أنها "لن تغير أي شيء من عزيمة الشعب الصحراوي."

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

بالمقابل انتقد السفير الصحراوي بالجزائر بشدة قرار المغرب تطبيع علاقاته الدبلوماسية بالكامل مع إسرائيل موضحا

"إسرائيل نقلت تجربتها للمغرب حول الاستيطان وبناء الجدران والقمع، والمملكة طعنت فلسطين في الظهر، وعرت حكومة العدالة والتنمية حيث لم تعد تنفع الدعاية أمام خيانة الشعب الفلسطيني ".

واتفقت إسرائيل والمغرب، اليوم، على تطبيع علاقاتهما في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تلحق بقطار التطبيع هذا العام بعد الإمارات والبحرين والسودان.