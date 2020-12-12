السفير الأمريكي في المغرب: القيادة الجريئة لملك المغرب مكنت من تبوء موقع "بوابة أفريقيا" بخبرة

نشر السفير الأمريكي في المغرب دافيد فيشر، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أشاد من خلالها بالقيادة الجريئة لملك المغرب محمد السادس.

وجاء في التغريدة: "مكنت القيادة الجريئة للملك محمد السادس المغرب من تبوء موقع "بوابة أفريقيا" بخبرة، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي عقدها المغرب مع بلدان من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

#AmbFischer: King Mohammad VI’s bold leadership has expertly positioned Morocco as the economic “Gateway to Africa,” thanks to the Kingdom’s FTAs w/ countries in Europe, the Middle East, & Africa. Morocco is the also only country in Africa to have a FTA w/ the United States. 1/2 — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) December 12, 2020

​وتابع فيشر: "نعتزم خلال الأسبوع المقبل القيام بمجموعة من الإعلانات من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات الاقتصاد والتنمية والتجارة، وفي نفس الوقت، تعزيز دور المغرب كرائد اقتصادي إقليمي".

#AmbFischer: Next week, we plan to make a series of announcements that will strengthen the U.S.-Morocco strategic partnership in economic development and trade, while also enhancing Morocco’s role as a regional economic leader. 2/2 — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) December 12, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الخميس، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.