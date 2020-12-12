الصحة الكويتية: إخلاء مسئوليتنا عن لقاح كورونا يتعلق بتقديم معلومات خاطئة وليس بمأمونية اللقاح

قالت وزارة الصحة الكويتية إن ما أثير حول تصريحها بإخلاء مسئوليتها عن مضاعفات لقاح كورونا "غير دقيق".

وعبر حسابها على تويتر قالت الوزارة إن ما يتداول عن اخلاء مسؤوليتها من مضاعفات اللقاح، ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالميا عبر جهات الاختصاص العالمية والجهات المحلية.

ليس إخلاء للمسؤولية حول مأمونية اللقاح المعتمد عالميا عبر جهات الاختصاص العالمية والجهات المحلية، وإنما إقرار يقصد منه عدم المسؤولية في حال تقديم معلومات “غير صحيحة” حول التاريخ المرضي، أو “إخفاء” معلومات ضرورية عن الحالة الصحية، وترتب على ذلك بعض المضاعفات نتيجة تلك المعلومات. pic.twitter.com/S90UfOrlCu — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) December 11, 2020

ووفقا لجريدة الأنباء الكويتية أكدت الوزارة أن ما تقصده هو إقرار بعدم المسؤولية في حال تقديم معلومات "غير صحيحة" حول التاريخ المرضي، أو "إخفاء" معلومات ضرورية عن الحالة الصحية، وترتب على ذلك بعض المضاعفات نتيجة تلك المعلومات.

وقالت: "ومع ذلك تم تغيير صياغة الاقرار منعا للبس، مع التأكيد على دورنا في صون الصحة العامة، وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مع خالص التمنيات بالسلامة وموفور الصحة والعافية للجميع".

وكانت بيان نشرته الوزارة سابقا عن إخلاء مسئوليتها عن مضاعفات اللقاح الخاص بكورونا قد أثار جدلا كبيرا داخل الكويت، مما اضطرها إلى التوضيح وتعديل صياغة البيان.