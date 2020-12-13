"أبوظبي"... كعك إسرائيلي يحقق مبيعات كبيرة في عيد "الأنوار"

يقف الزبائن في طوابير أمام مخبز ومقهى في القدس لشراء كعك "أبوظبي"، وهو حلوى بنكهة التمر مستوحاة من العلاقات الجديدة لإسرائيل مع دولة الإمارات.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، بأن الكعك، المعروف باسم "سوفجانيوت" باللغة العبرية، طعام يشيع تناوله في إسرائيل خلال عطلة عيد الأنوار (الحانوكا) والتي يتناول فيها اليهود بشكل تقليدي طعاما مقليا.

وأضاف الطاهيان ايتسيك وكيرين كادوش لمسة جديدة لحلوى العيد هذه السنة.

ففي مقهى (كافي كادوش) التابع لهما ابتكرا كعك أبوظبي المحشو بالكريمة المصنوعة من التمر، الذي أرسله خصيصا لإسرائيل أفراد من الطائفة اليهودية في الإمارات، والمغطى بالنوجا وورق بلون الذهب صالح للأكل.

ويباع الكعك بمبلغ 22 شيكل (6.76 دولار) مقارنة بمبلغ 18 شيكل (5.50 دولار) للكعك العادي. (الدولار= 3.2544 شيقل)

وقال ايتسيك كادوش:

إن المنتج الجديد وسيلة للتعبير عن الامتنان لعملية السلام التي شرعت فيها إسرائيل والإمارات.

قالت تالي بنتو، وهي زبونة من تل أبيب، إنها وجدت نكهة مميزة في تذوق كعك بمكونات جاءت خصيصا من الخليج. مضيفة "نحن في غاية السعادة بأن تكون لنا هذه العلاقات الطيبة التي تُقام ببطء مع دول مختلفة، وأيضا مع أبوظبي"، مشيرة إلى الانفراجة الدبلوماسية في الآونة الأخيرة مع دول عربية أخرى مثل البحرين والسودان والمغرب.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق للسلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.