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    رجل فلسطيني بالقرب من عربة تحمل كيس طحين وزعته الأونروا في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب قطاع غزة

    القاهرة تستضيف اجتماعا لبحث إنجاح مؤتمر المانحين لـ"دعم أونروا"

    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    تستضيف القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعا يبحث سبل إنجاح مؤتمر للمانحيين لدعم الأونروا.

    وحسبما نقل موقع "قدس نت" الفلسطيني عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، فإن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين سيبحث على جدول أعمال دورته (105) التحضيرات والجهود المشتركة للدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده مطلع عام 2021.

    آثار القصف الإسرائيلي على غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    وقال أبوهولي إن هذه الجهود تأتي من أجل تحقيق دعم متعدد السنوات ومستدام للأونروا، وترجمة الدعم السياسي الكبير للأونروا الذي حصلت عليه خلال التصويت على تجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر/ كانون أول 2019 إلى دعم مالي.

    وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي صادر عنه، إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة سيبدأ اعمال دورته (105) صباح غد الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، من خلال وحدة الربط "الفيديو كونفرانس" نظراً للحالة الطارئة التي تفرضها جائجة كورنا .

    وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "المؤتمر يعقد في ظروف معقدة وصعبة، تشهدها القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي للاستيطان، عبر بناء مستوطنات جديدة، وتوسيع القديم، ومصادرة الاف الدونمات من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وهدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم، والذي يشكل تطبيقاً عملياً لمخططات الضم الإسرائيلية ، علاوة على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، يضاف إلى ذلك الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا وازدياد احتياجات اللاجئين وعدم قدرة الأونروا على صرف رواتب موظفيها في ظل جائحة كورونا".

    وعن ما سيناقشه المؤتمر أكد أبو هولي أنه "سيناقش القضايا المدرجة على جدول اعماله والمرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأبرزها قضية القدس، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس وأهلها وعلى المسجد الأقصى، ومحاولات تهويدها، علاوة على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع  والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأوضاعها المالية والتنمية في الأرض الفلسطينية".

    ولفت إلى أن "الوفد الفلسطيني سيقدم خلال المؤتمر مجموعة من التقارير حول اخر المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية على كافة المستويات وحول القضايا المدرجة على جدول أعماله" ، مؤكدا أن "الوفد سيشدد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، وسيطالب بتحرك عربي واسع لحشد الدعم المالي للأونروا والتحرك باتجاه الأمم المتحدة  لإلزام حكومة الاحتلال بالانصياع لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن" .

    ويتراس أبو هولي رئيس المؤتمر وفد دولة فلسطين الذي يضم كلا من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة رامي المدهون .

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    الكلمات الدلالية:
    حماس, السلطة الفلسطينية, دعم الأونروا, فلسطين
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