بعد إقالته بعام... الهولندي فان مارفيك يعود لتدريب منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه توصل لاتفاق مع المدرب الهولندي فان مارفيك من أجل العودة لتدريب المنتخب الإماراتي خلفا للكولومبي خورخي بينتو.

ونشر الاتحاد الإماراتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه توصل إلى اتفاق مع فان مارفيك لتولي مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق مع الهولندي فان مارفيك لتدريب المنتخب الوطني ، وسيتم إكمال إجراءات التعاقد بشكل رسمي فور وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/CBCfg8a6i2 — UAEFA (@uaefa_ae) December 14, 2020

ولفت الاتحاد إلى وصول فان مارفيك إلى الإمارات خلال الأيام المقبلة لإكمال إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أقال فان مارفيك في 4 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، أي قبل نحو عام من الآن، عقب خسارتين متتاليتين من العراق وقطر في كأس الخليج 24.

وخاض مارفيك مع الإمارات في الولاية الأولى 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في واحدة وخسر مباراتين.

اتحاد الكرة يستغني عن خدمات فان مارفيك

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التفاصيل : https://t.co/cVXm5oFb97 pic.twitter.com/Xs5aWPxM3q — UAEFA (@uaefa_ae) December 4, 2019

وقد بدأ مارفيك مسيرة التدريب عام 1998 بتولي مهمة فريق فورتونا سيتارد في لاده، قبل أن يتولى تدريب العديد من الفرق مثل فينورد الهولندي وبروسيا دورتموند وهامبورج في الدوري الألماني.

لكن تأثير مارفك الأهم في عالم التدريب كان مع المنتخب الهولندي الذي نجح معه في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا قبل الخسارة أمام المنتخب الإسباني 0-1.

وسبق لفان مارفيك أن تولى تدريب المنتخب السعودي، حيث قاد الفريق إلى التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، لكنه غادر منصبه ولم يتول قيادة الفريق خلال نهائيات البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي يأتي في المركز الرابع في المجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 6 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر منتخب فيتنام، مع وجود مباراة مؤجلة له.