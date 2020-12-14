البحرين: احتوينا موقفا مسلحا بعد اعتداء خفر سواحل قطر على أفراد شرطتنا

قال وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إن شرطة خفر السواحل القطرية اعتدت على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب.

وأعلن الوزير في كلمة بمناسبة يوم شرطة البحرين أن "ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدٍ على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب، مضيفا: "احتوينا بسرعة موقفاً مسلحا في عرض البحر، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب".

ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية ، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدي على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب — Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 14, 2020

وبيّن أنه تم مخالفة (2153) شخصاً ونحو (650) قارباً يحملون الهوية الرسمية لمملكة البحرين، خلال الفترة ما بين 2010 ولغاية 2020 في المياه التي كانت على مرور الزمن مصدراً للرزق لهم ولآبائهم وأجدادهم.

احتوينا بسرعة ، موقفاً مسلحا في عرض البحر ، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب — Ministry of Interior (@moi_bahrain) December 14, 2020

وأشار وزير الداخلية إلى أن كل هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك، مشدداً على أن شعب البحرين لا يتوقع هذه التصرفات من السلطات القطرية حيث تأتي مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد، بحسب قوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري محادثات لإنهاء الأزمة الخليجية، إذ قالت الكويت إن محادثات أثمرت تقدما ملموسا بين أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية.

وأعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، اليوم، عن ترحيب بلاده بما تقوم به دولة الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية.

وقال ابن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم: "نحن في دولة الإمارات نرحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة".