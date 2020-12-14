السودان: أمريكا تعهدت بتزويدنا بمعونات ضخمة

قالت وزير المالية السوداني، هبة محمد علي أحمد، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم "كميات كبيرة" من المعونات إلى بلادها في شكل قمح ومنتجات أخرى على مدار 4 سنوات.