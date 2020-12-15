وزير الخارجية السوداني: وافقنا على ألا نكون في حالة حرب مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "وافقت على الامتناع عن أن تكون في حالة حرب مع إسرائيل، ولم تصل إلى أي مرحلة أخرى".

وقال قمر الدين، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، إن "السودان وافق على الامتناع عن أن يكون في حالة حرب مع الدولة العبرية ولم نصل لمرحلة أخرى وراء ذلك".

وتابع: "لا تسينق دبلوماسيا ولا شركات إسرائيلية ولا تبادل بين البلدين لا في الزراعة ولا التكنولوجيا"، مضيفًا أن "أي علاقات أخرى تحكمها الاتفاقيات التي ستعرض على الجهاز التشريعي".

وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين لـ #الحدث: وافقنا ألا نكون في حالة حرب مع #إسرائيل.. وتطور العلاقة معها مرهون بالاتفاقات التي ستعرض على المجلس التشريعي المرتقب#السودان#الخرطوم pic.twitter.com/FanfJekaMm — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) December 15, 2020

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد عربي يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.