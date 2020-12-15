دخل مليون مواطن في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفهما بمحافظة الحسكة السورية يومهم الــ 25 على التوالي بدون مياه صالحة للشرب، في ظل استمرار الفصائل "التركمانية" المسلحة المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف المحافظة الشمالي الغربي استخدام ورقة قطع مياه الشرب من مصدرها الوحيد في مشروع علوك وذلك للمرة 17 خلال عام كامل، في ظل الظروف الصحية العالمية وتفشي فيروس "كورونا".

وتزداد الانتقادات الشعبية والحكومية السورية لــ "صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية" حيال استمرار قطع المياه، وتصفها بـ "الكارثة والجريمة الإنسانية"، وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية في آذار/مارس الماضي، بـ"التقاعس عن ضمان إمدادات مياه كافية ما يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة لحمايتها، في ظل انتشار فيروس كورونا".

© Sputnik . attia AL-attia "الكارثة الإنسانية" مستمرة و"اليونيسيف" قلقة.. الحسكة السورية دون مياه شرب لليوم الـ25

حرب المياه والكهرباء

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن أزمة انقطاع المياه عن أحياء مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها المحيطة بدأت تتفاقم بشكل كبير بسبب عدم وصول المياه من محطة مشروع آبار علوك بريف "رأس العين" التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة، في ظل صمت دولي وإقليمي، وعدم وجود حلول حكومية بديلة للمصدر الوحيد، مع انقطاع الكهرباء عن مدينة رأس العين وريفها بشكل كامل.

وأشار المراسل إلى أن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، قام رداً على توقف محطة علوك بريف رأس العين، إلى قطع التيار الكهربائي عن محطة تحويل كهرباء "مبروكة "التي تغذي مدينتي رأس العين بريف الحسكة ومدينة تل أبيض وسلوك بريف الرقة، متحججا أيضاً بأن الجانب التركي يقوم كل مرة بالتزامن مع قطع مياه علوك بتقليل حصة سوريا من نهر الفرات، ما يتسبب بانخفاض الطاقة الكهربائية.

© Sputnik . attia AL-attia "الكارثة الإنسانية" مستمرة و"اليونيسيف" قلقة.. الحسكة السورية دون مياه شرب لليوم الـ25

لا بديل عن علوك

بدوره مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في محافظة الحسكة المهندس محمود العكلة قال لــ "سبوتنيك": "إن محطة مشروع آبار علوك بريف مدينة رأس العين المحتلة، تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب ولا يوجد أي بديل مستدام لها، وهي متوقفة عن العمل لليوم 25 على التوالي بشكل تام، وذلك لعدم وصول التيار الكهربائي إلى المحطة التي تغذي مليون مواطن سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، وذلك بسبب التعديات والتجاوزات التي تقوم بها المجموعات المسلحة "التركمانية" الخاضعة للجيش الاحتلال التركي بريف رأس العين على خط الكهرباء المغذي للمحطة".

وبين العكلة بأن : "مياه الشرب لم تصل منذ يوم الجمعة 26 تشرين الثاني الماضي، إلى مدينة الحسكة، وفق برنامج التقنين المتبع لعدم امتلاء خزانات محطة (الحمة) المربوطة بالخط الواصل من آبار علوك، والواقعة هي الأخرى تحت سيطرة ميليشيات (قسد) الموالية للاحتلال الأمريكي".

وتابع العكلة بأن المؤسسة تعمل مع عدد من المنظمات الدولية عبر الهلال الأحمر العربي السوري لـتأمين عدد من الصهاريج لنقل المياه، وتعبئة 100 خزان كبير سعة (25 برميل) منتشرة في أجزاء من مدينة الحسكة، وهي حلول غير مفيدة بشكل كامل، وذلك لحاجة السكان للمياه للنظافة والأغراض المنزلية وللشرب.

© Sputnik . attia AL-attia "الكارثة الإنسانية" مستمرة و"اليونيسيف" قلقة.. الحسكة السورية دون مياه شرب لليوم الـ25

تنسيق وجهود روسية

وأوضح العكلة بأنهم التقوا قيادة القاعدة الروسية في مدينة القامشلي، مع مدير عام شركة كهرباء محافظة الحسكة الحكومية، وطالبوا بضرورة عودة عمال المؤسسة إلى مواقع عملهم في محطة علوك بريف راس العين وإلى محطة الحمة بريف الحسكة، وبضرورة ضمان عدم حدوث أي تعدٍّ على خط الكهرباء المغذي للمحطة من مدينة الدرباسية المستثناة من التقنيين الكهربائي، وذلك لتمكن من تشغيل جميع الآبار والمحطات الأفقية حيث قام الجانب الروسي بنقل المطالب للطرف التركي ونحن بانتظار الرد.

من جانبه مدير عام شركة كهرباء الحسكة الحكومية المهندس أنور عكلة بين لـ "سبوتنيك": "بأن محطة آبار علوك بريف رأس العين المحتلة تتغذى بالكهرباء من محطة كهرباء مدينة الدرباسية (الواقعة تحت سيطرة ميليشيات " قسد") وفق خط (20 ك.ف .أ)، وهذا الخط يمر بمجموعة كبيرة من القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة الخاضعة له والتي تقوم بالتعدي على الخط من خلال توصيل تفريعات عنه لتغذية الآبار الزراعية والمنشآت والحواجز العسكرية والنقاط والقواعد التركية غير الشرعية بريف رأس العين الشرقي والجنوبي بالكهرباء".

وتابع المصدر بأن عمال الشركة قاموا بكل المناورات الفنية للتغلب على المشكلة إلا أن الاستجرار الزائد والجائر من قبل المجموعات المسلحة، أدى لعدم وصول التيار الكهربائي إلى المحطة أو وصلوها بشكل ضعيف جداً.

وأوضح عكلة بأن مدينة راس العين وريفها تتغذى بالكهرباء من محطة مبروكة، وهذا الأمر يجب أن يمنع التعديات على الخط المستثناة للمحطة علوك، وهو مطالبنا به خلال لقائنا مع الوسيط والحليف الروسي.

وبين مصدر حكومي مسؤول في محافظة الحسكة لــ "سبوتنيك" بأن : "الاتصالات مع الجانب الروسي هي شبه يومية لإيجاد حل سريع للمشكلة الحالية والتي انعكست سلباً على حياة المدنيين الذين يعانون من التكرار شبه اليومي لانقطاع مياه الشرب عنهم، منذ احتلال الجيش التركي لمدينة رأس العين وريفها قبل أكثر من عام".

وأوضح المصدر بأن على :"الجانب التركي الاعتماد فقط على الكهرباء القادمة من سد تشرين عبر محطة مبروكة إلى مدينة رأس العين شمالي الحسكة، وإبقاء خط الدرباسية - محطة علوك مستثناة من أي تجاوزات أو تعديات أو تفريعات، وإبقائه كخط لتغذية محطة آبار علوك لمياه الشرب".

قلق أممي

في حين أكد إدوارد تيد شيبان المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المنظمة تنظر بقلق شديد إلى واقع المياه في محافظة الحسكة جراء قطع مياه الشرب عن أهالي المدينة، موضحاً أن المنظمة ستعمل لإعادة تشغيل المحطة والمساعدة في تأمين مياه الشرب للأهالي.

وبين المدير الإقليمي خلال لقائه محافظ الحسكة اللواء غسان خليل أن اليونيسيف ستعمل كمنظمة أممية إنسانية بالتعاون مع الشركاء للتواصل مع الطرف التركي بهدف إدخال ورشات الصيانة الكهربائية إلى محطة علوك لتقييم الحاجة الكهربائية فيها والسعي إلى تشغيل المحطة وفي الوقت ذاته العمل على زيادة التعاون في مجال تأمين مياه الشرب للأهالي وتوزيعها عبر الصهاريج كحل مؤقت.

من جانبه شدد محافظ الحسكة على "ضرورة العمل على إنهاء معاناة أهالي المحافظة جراء جريمة قطع المياه من قبل "المحتل التركي" منذ 25 يوماً وإيقافه تشغيل محطة علوك التي تعد مصدر المياه الوحيد لنحو مليون نسمة في مدينة الحسكة والريف الغربي من المحافظة، داعياً المنظمة إلى ممارسة دورها الأممي في الضغط لتحييد مصادر المياه من الاستغلال وزيادة الدعم المقدم في مجال تأمين مياه الشرب لأهالي المدينة".

وكانت الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي قد طردت بقوة السلاح في الـ 21 من مارس/ آذار من العام الجاري، عمال محطة علوك الحكوميين وقطعت المياه عن مدينة الحسكة لفترة طويلة، كما قام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بطرد العمال الحكوميين في محطة مياه الحمة بمحيط بمدينة الحسكة والاستيلاء عليها، إضافة لتحكمها بكميات الكهرباء الواردة من سد تشرين بريف حلب باتجاه محطة تحويل كهرباء مبروكة.

يشار إلى أن مشروع محطة آبار "علوك" الموجود في ريف مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية ومسلحين محليين تابعين لها، ويتألف من 30 بئرا، تعرض قسم كبيرمن تجهيزاته للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع القوات التركية عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع..