الملك سلمان يصدر أمرا بصرف 500 ألف ريال لأقارب المتوفين بكورونا في المملكة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمرا بصرف مبالغ مالية لأقارب المتوفين بفيروس كورونا في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان قرارا

"بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي".

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين: إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد.#ميزانية2021 #واس pic.twitter.com/hq7uoRVZj6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 15, 2020

وأضاف أن "القرار يسري مفعوله اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة في المملكة".

وأفاد بأنه "جرى اتخاذ إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية والتوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة".

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين: صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500) ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة.#ميزانية2021#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 15, 2020

وأشار إلى أن "العالم مر بجائحة غير مسبوقة أثرت سلبا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد".

وكشف الملك سلمان أن الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية بلغ 990 مليار ريال، مضيفا أن الإيرادات قدرت بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل ذلك 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم".