توكل كرمان: الحوثيون نهبوا منزلي ومكتبي في صنعاء

اتهمت القيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن)، توكل كرمان، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله"، باقتحام ونهب منزلها ومكتبها في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت كرمان وهي عضو في مجلس شورى حزب الإصلاح "أعلى هيئة قيادية"، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "استولى الحوثيون قبل أيام على منزلي ومكتبي الكائن في حي الزراعة بالعاصمة صنعاء ونهبوا الأثاث ولايزالون في المنزل".

وأضافت السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011: "هذا هو طبع الميليشيات وعصابات اللصوص وقطاع الطرق فلا غرابة"،على حد تعبيرها. سبق أن تعرض منزل كرمان في أيلول/ سبتمبر العام 2014، لاقتحام مشابه مع توجيه إصبع الاتهام إلى جماعة "أنصار الله".

وتابعت:

أعود فأقول حين تعود صنعاء فستعود كافة الحقوق العامة والخاصة وإلا فكل شيء ما دون صنعاء يهون.

وشنت توكل كرمان أيضا هجوما لاذعا على التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بالقول: "كفاحنا ضد هؤلاء (في إشارة إلى جماعة أنصار الله)، وضد التحالف الإجرامي السعودي الإماراتي ليست معركة شخصية بل هي من أجل الوطن والحرية".

ومنذ عام 2015، تقود السعودية تحالفا يقوم بعمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في 2015، أودى الصراع في اليمن حتى الآن بحياة 233 ألف شخص.