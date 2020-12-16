الدفاع الجزائرية: قتلى وجرحى بسقوط مروحية عسكرية غرب العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، "مقتل ضابط، وفقدان اثنين نتيجة سقوط مروحية عسكرية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وصرحت وزارة الدفاع، في بيان لها ، أن "المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية سقطت أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، على بعد (02) ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بتيبازة"، مؤكدة أن الحادث "خلف استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط".

وأضاف، البيان، أنه "لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة"، مؤكدة أن "الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش تقدم بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، وأمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وتدوال فيديو الطائرة، على مواقع التواصل الاجتاعي، حيث لوحظ أن "طاقم الطائرة قفز قبل لحظات من وصولها إلى سطح البحر"، ولم ترد أي معلومات لحد الساعة، حول ملابسات حادث سقوط الطائرة المروحية.