مصر... أول قرار حكومي لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا

وقررت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في بيان نقلته صحيفة "الوطن"، إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والنوادي، اعتبارا من 4 ديسمبر/كانون الأول، وحتى 6 أشهر مقبلة.

وأوضح مجلس الوزراء أن "القرار جاء لمنع التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأشارت الحكومة المصرية في بيان آخر نقلته صحيفة "مصراوي" إلى أنه تدرس حاليا إمكانية تحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكانت مصر قد شهدت أمس الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا الأكبر منذ 5 أشهر تقريبا، أي منه 24 يوليو/تموز الماضي تقريبا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه تم تسجيل "523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإجمالي حالات 122609 مصابا"، وذلك في أعلى معدل يومي للإصابات منذ تسجيل 659 حالة في 24 يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء وصل إلى 6966 حالة بعد وفاة 23 شخصا خلال يوم الثلاثاء جراء الإصابة بوباء كوفيد-19.

🇪🇬 عاجل| الحكومة: دراسة إصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية



التفاصيل: https://t.co/x5Tzm5tCBv pic.twitter.com/5CqG9v5JpE — مصراوي (@masrawy) December 16, 2020

​كشف البيان أيضا عن خروج 318 متعافيا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد "تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105450 حالة".