إعلام: القوات الأمريكية تسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش العراقي في بغداد بالخطأ

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي أسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش العراقي في المنطقة الخضراء، عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الضابط أحمد خلف، وهو نقيب في الشرطة العراقية، قوله إن "منظومة الدفاع الجوي الأمريكية المنصوبة في سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد عن طريق الخطأ".

وأوضح خلف أن

السفارة الأمريكية قدمت اعتذارا سريعا إلى الجيش العراقي، وأكدت أنها اعتقدت أن الطائرة المسيرة تابعة للجماعات المسلحة التي تشن هجمات صاروخية تستهدف السفارة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في المنطقة الخضراء.

مصدر أمني: السفارة الأميركية ببغداد تسقط طائرة عراقية مسيرة بالخطأ #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 16, 2020

شهدت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، لم تكشف الأجهزة الأمنية عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

كما تعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.