اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث مواجهة كورونا

ذكرت قناة عبرية أنه عقد أول اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني، لمناقشة كيفية مواجهة فيروس كورونا.

وذكر غال بيرغر، مراسل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان العبرية"، إن لقاء صحيا عقد، أول أمس، بين ممثلي وزارة الصحة الإسرائيلية، وممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة سبل مواجهة الفيروس.

פרסום ראשון: נציגים ממשרדי הבריאות של ישראל והרשות הפלסטינית נועדו אתמול לדון במצב התחלואה בשטחים ובהתמודדות עם נגיף הקורונה – בפעם הראשונה מאז חידוש התיאום בין הצדדים. הפגישה נערכה בדרג מנכ"לים ופקידים בכירים משני הצדדים.

>>>>> — Gal Berger גל ברגר (@galberger) December 16, 2020

وأشار الإعلامي الإسرائيلي أن اللقاء عقد على مستوى رفيع لمسؤولين من الطرفين، لبحث كيفية التنسيق الطبي أو الصحي بينهما، وأن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، قد طلب من المسؤولين الفلسطينيين الإسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس وزراء فيروس كورونا "كابينيت كورونا" في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، في رام الله، لمناقشة زيادة معدلات الإصابة بالفيروس.

أعلنت زارة الصحة الفلسطينية، قبل يومين، أن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.