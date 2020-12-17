صحيفة مصرية: مرتضى منصور يستشهد بـ"خبر" لنا بعد أن هاجمنا

قالت صحيفة مصرية إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه بقرار من اللجنة الأوليمبية، قد استشهد بخبر نشرته في مذكرته التي قدمها للمحكمة اعتراضا على قرار عزله.

وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن منصور استشهد بخبر نشرته الصحيفة عن تذمر الموظفين من اللجنة بسبب تأخر صرف رواتبهم.

واستنكرت الصحيفة ما فعله منصور معللة ذلك بأن الأخير قد اعتاد على مهاجمتها في كل مكان، متسائلة كيف يهاجمها ويستشهد بها.

وقالت: "المعزول الذي يهاجمنا في كل تصريحاته، اتخذ من الخبر الخاص بنا نموذجا للاستشهاد به في قضيته، لإلغاء قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، التي قررت إيقافه لمدة 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي طوال تلك المدة".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، كانت قد قررت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، وتحويل مخالفاته إلى النيابة العامة، والتي رصدتها لجنة التفتيش التابعة للوزارة خلال الأسابيع الماضية.

وعينت الوزارة لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة النادي لحين الانتهاء من الانتخابات.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة بالنادي لمواجهة بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن فعاليات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك قد فاز على المقاولون العرب بهدفين بلا رد، في الجولة الأولى بالدوري العام في نسخته الجديدة، فيما هزم الاتحاد السكندري فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف.