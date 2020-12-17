مصر... حبس 7 متهمين بالتعدي على فتاة في مكان عام بمدينة ميت غمر

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس 7 أشخاص متهمين بالتعدي على فتاة بمكان عام في مدينة ميت غمر، شمالي القاهرة.

وقالت النيابة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنها: تلقت إخطارا يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة، حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام، وملامستهم جسدها وإثارة المارة.

وأوضح البيان أن خمسة من المتهمين كانوا يستقلون سيارة، بينما كان اثنان منهما على دراجة آلية في مدينة ميت غمر الواقعة بمحافظة الدقهلية.

وأشار البيان إلى أن الفتاة حاولت تفادي المتهمين بدخول مقهى، إلا أنهم انتظروها حتى خرجت وواصلوا ملاحقتها.

وفي محاولة أخرى للهروب منهم، توارت الفتاة في معرض سيارات حيث ساعدها مالك المعرض بتوفير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها.

وفي الشكوى، أكدت الفتاة، أنها تلقت تهديدات من صفحة أحد أقارب متهم، ومحام لبعضهم، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت أن التهديدات تضمنت التشهير بها، وذلك من أجل إجبارها على التنازل عن الشكوى.

وكشفت تحريات الشرطة عن صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة.

وأشارت النيابة إلى "رصدها ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدا لها".