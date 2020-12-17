أردوغان والكاظمي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات في جميع المجالات

أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اهتمامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

بغداد - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الكاظمي، في أنقرة، اليوم الخميس "نؤكد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.. ونحن نؤكد على أن المياه لن تكون نقطة خلاف".

وأعرب عن أمنيته "في تنامي العلاقات مع العراق في عهد الكاظمي".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي الرئيس التركي @rterdogan_ar ، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/sdsgJCXhhP — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 17, 2020

من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن "تطلعه إلى مزيد من تطوير العلاقات مع تركيا"، مضيفًا "نحرص على تعزيز التعاون مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وكان السيد الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الاتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات. pic.twitter.com/vaQfS7LhF0 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 17, 2020

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي.