من هي أول دولة تلقح جميع مواطنيها المعرضين للخطر

قال خبراء الصحة الإسرائيليون، اليوم السبت، إن بلادهم قد تكون أول دولة في العالم تتمكن من تلقيح مواطنيها من الفئات المعرضة للخطر.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم السبت، بأن إسرائيل تستعد لإطلاق حملة التطعيم في وقت لاحق من مساء اليوم، وسيكون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، البالغ من العمر 72 عاما، أول إسرائيلي يتلقى اللقاح، يليه وزير الصحة، يولي إدلشتاين، البالغ من العمر 62 عاما.

وسبق أن قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن نتنياهو وإدلشتاين سيتلقيان جرعتيهما، مساء السبت، في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب، وسيتم بث ذلك على الهواء مباشرة "لتشجيع المواطنين الإسرائيليين على تلقي التطعيم".

ومن جهة أخرى، سيتم تطعيم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، غدا الأحد، ضمن حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات البلاد والمتخصصين في مجال الصحة.

وأكد الموقع الإلكتروني أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتمكن كبار السن والسكان من الفئات المعرضة للخطر من تلقي التلقيح في صناديق المرضى المحلية بعد تحديد موعد مع الطبيب.

وأشار إلى أنه قد تكون إسرائيل أول دولة في العالم تنجز عملية التطعيم على مستوى الدولة لجميع مواطنيها المعرضين للخطر، ويعزى ذلك إلى قلة عدد السكان نسبيا في إسرائيل، الذي يبلغ حاليا أكثر من 9 ملايين نسمة بقليل، أخذا بعين الاعتبار الكمية الكافية من اللقاحات المتوفرة نسبة للفرد الواحد، والمتوقع تلقيها في الأسابيع المقبلة.