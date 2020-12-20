مسؤول: سلالة كورونا الجديدة ربما وصلت مصر... والإصابات الفعلية أكثر 10 أضعاف

وأوضح في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "أون"، أن السلالة الجديدة ليست موجودة فقط في لندن، بل تمتد إلى بلجيكا وإستراليا وفي أفريقيا وأوروبا.
وأضاف المسؤول:
لو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها (السلالة الجديدة من الفيروس) موجودة في مصر أيضا.
وعن الإصابات فى مصر، قال: "أرقام الإصابات فى مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات فى مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة".
وأردف: "قلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات، ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".
ويعتقد النادي أن السلالة الجديدة موجودة في مصر، لافتا إلى أن الأمر تحت الملاحظة من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار، مضيفا أن هذه مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر.
واستطرد: "السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض بات بمقدوره الانتشار بشكل أكبر وهذا ماحدث في بريطانيا، حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد مايزيد على 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة".
وختم بالقول: "نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا، حيث أن الفيروس علميا في مرحلة الإقلاع وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير، نظرا لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية".
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