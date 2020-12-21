السفارة السعودية في اليابان تصدر بيانا عقب زلزال أوموري

أصدرت السفارة السعودية في طوكيو، اليوم الاثنين، بيانا عقب الزلزال القوي الذي ضرب شمالي اليابان.

وقالت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر إنها: " تتابع آثار الزلزال الذي وقع في محافظة أوموري وبلغت قوته (6.3) درجات على مقياس ريختر، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين".

وأهابت السفارة بالجميع "التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين".

تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Aomori بقوة (6.3) درجات، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.

وتهيب السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/4Gwj8yyYji — السفارة السعودية في اليابان (@KSAembassyJP) December 21, 2020

وفي وقت سابق من فجر اليوم الإثنين، ضرب زلزال بقوة 6.5 ريختر محافظة أوموري شمالي اليابان، دون صدور تحذيرات باحتمال حدوث موجات مد عاتية من تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال الذي ضرب منطقة الشمال فجر اليوم، كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلومترًا.

وحتى الآن لم ترد تقارير حتى الآن بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

والجمعة الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة جزيرة توشيما اليابانية، بالقرب من شبه جزيرة إيزو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 6:09 مساء (9:09 صباحا بتوقيت غرينتش) مضيفة أن التركيز كان "سطحيا للغاية".

وقبل ذلك بيوم واحد، أعلنت السلطات اليابانية، وقوع زلزال كبير هز عددا من المباني في العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حينها إن "زلزالا بلغت قوته 4.6 درجة هز شرقي اليابان، الخميس، إن "مركز الزلزال في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو".