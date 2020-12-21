سلطنة عمان تحظر الدخول أو الخروج من أراضيها خوفا من سلالة كورونا الجديدة

قررت سلطنة عمان، منع الدخول إلى أراضيها أو الخروج منها، عبر مختلف المنافذ، لمدة أسبوع اعتبارا من غد الثلاثاء، بسبب مخاوف من سلالة جديدة من كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية.

وسوف يطبق القرار ابتداء من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غدٍ الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 ولمدة أسبوع.

وتُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات، بحسب المصدر ذاته.

وقالت اللجنة إنها ستستمر في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.

وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

والسبت الماضي، أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وحثت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، اليوم الاثنين، أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في أوروبا.

وقال دميتريف خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيك-V" فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا.

وأضاف دميتريف قائلا: "هو فعال ضد السلالات الموجودة وقد أظهر "سبوتنيك V" فعاليته مرارًا وتكرارًا، على الرغم من الطفرات السابقة في بروتين إس".